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سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 12:56 م

«المصريين الأحرار» بالبحيرة يحتفل بفوز السيسى

«المصريين الأحرار»
عائشة حسن
dostor.org/2120161

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة، احتفالًا خاصًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط حضور أمناء وهيئات مكاتب الحزب بالمراكز خلال اجتماع تنظيمي للأمانة.

وقال أحمد حمودة، مسئول أمانة الحزب بالبحيرة، إن الاجتماع قيم أداء الأمانة خلال فترة الانتخابات الرئاسية ووضع عدة امور مستقبلية للعمل وفق تعليمات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وبمتابعة صلاح البنا، أمين المحافظة.

وأضاف أن أولوية المرحلة المقبلة تفعيل برامج تدريب وتوعية سياسية، خاصة للأجيال الشبابية، باعتبارهم العمود الفقري للوطن.

وأوضح أن الحزب بالبحيرة يجهز حملة «حافظ على المياه» لعدم هدر مياه الزراعة دون ترشيد، وذلك بالتنسيق مع نقابة الفلاحين.

وأشار إلى أنه تم تحديد موعد للاجتماع الدورى كل خميس من أول كل شهر لبحث الأمور.


«المصريين الأحرار» بالبحيرة يحتفل بفوز السيسى
«المصريين الأحرار» بالبحيرة يحتفل بفوز السيسى
«المصريين الأحرار» بالبحيرة يحتفل بفوز السيسى
«المصريين الأحرار» بالبحيرة يحتفل بفوز السيسى
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