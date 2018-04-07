صور.. إقامة 22 محلًا تجاريًا للشباب بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من إقامة 22 محلًا تجاريًا بحي 25 يناير بمدينة الخارجة، وذلك لطرحها أمام الشباب.



وأكد المهندس أحمد حسين، مدير عام الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من الأعمال الأخيرة بهذه المحلات، ووصلت التكلفة الإجمالية لــ1.7 ملايين جنيه.



ولفت "حسين" إلى أن المديرية تتولى أيضًا إنشاء ممشيين سياحيين الأول انتهت الوحدة المحلية من تنفيذه شمال مدينة الخارجة، والثاني بحي 25 يناير، وجارٍ تنفيذه بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، بواقع مليوني جنيه لكل ممشى على حدة، كما جرى إنشاء أكشاك صغيرة على الممشيين لتوفير فرص عمل للشباب.