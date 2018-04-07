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السبت 07/أبريل/2018 - 12:54 م

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ«أحداث عنف كرادسة» لـ6 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2120158

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين محمود صلاح فارس، ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، الصادر ضدهما عقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا فى القضية المعروفه إعلاميا بـ "أحداث عنف كرداسة"، لجلسة 6 مايو المقبل، لتعذر حضور المتهمين.

وصرح المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس المحكمة، بأن هيئة المحكمة تسلمت خطابا من مدير مديرية أمن الجيزة، يفيد بتعذر إرسالة المتهمين لإنشغال الأمن بتأمين احتفالات الإخوة المسيحين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر، أحمد صبحي عباس.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث عنف كرداسة".

أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا على كل من: محمد إبراهيم محمد عبدالحميد، بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة عثمان عبدالفتاح محمد، ومحمود صلاح محمد فارس، ونجاح أحمد محمد جاد، وكمال محمد جمعة، ومحمود سعيد الدوح، ومحمد فرحات أبوروق، ونجاح أحمد محمد جاد، ومحمود السيد السيد عامر، ومصطفى محمد، بالسجن المشدد، كما قضت حضوريا ببراءة محمود حنفى محمود السيد زايد.

وكانت النيابة أحالت كلاً من: "محمد إبراهيم محمد عبدالحميد، وعثمان عبدالفتاح، محمد ومحمود صلاح محمد فارس، ومحمود حنفى محمود السيد زايد، ونجاح أحمد محمد جاد، وكمال محمد جمعة، ومحمود سعيد الدوح، ومحمد فرحات أبوروق، ونجاح أحمد محمد جاد، ومحمود السيد السيد عامر، ومصطفى محمد عبدالحميد"، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها منطقة كرداسة ديسمبر 2014.

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