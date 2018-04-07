حزب التجمع: 5 أحزاب توافقت على العمل المشترك

أعلن عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، عن وجود توافق مبدئي بين أحزاب الوفد والمؤتمر والمحافظين ومستقبل وطن والناصري حول مبادرة التجمع التى طرحها عليهم منذ أيام للاتفاق على وثيقة تضمن العمل المشترك بينهما، مشيرًا إلى أن الأحزاب المتوافقة على المبدأ تُجري مشاورات جادة وتبحث حاليًا صياغة وثيقة لبرنامج للعمل المشترك يتناسب مع تحديات المرحلة التى تمر بها مصر سواء داخليًا فى مواجهة الإرهاب أوالتحديات الخارجية.



وأضاف مغاورى أن المبادرة التى أطلقها الحزب تستهدف قيام الأحزاب بدورها والحفاظ على الدولة انطلاقًا من أن تحالف 30 يونيو شكلته الجماهير على قاعدة حماية الدولة المصرية.



وأوضح مغاوري أنه بمجرد انتهاء قيادات الأحزاب واتفاقهم على وثيقة العمل المشتركة سيتم دعوة باقي الأحزاب لتوسيع قاعدة المشاركة، مشددًا على أن مبادرة حزب التجمع لا تعنى اندماجًا ولكنها اتفاق على العمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات فى برامج الأحزاب وأهدافها.