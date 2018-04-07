ضبط عاطل تعدى جنسيًا على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز تمي الأمديد بالدقهلية من القاء القبض على عامل استدرج طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أحد المنازل المهجورة وتعدى عليه جنسيًا.



وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث بورود بلاغ من ضباط مباحث مركز تمي الأمديد بورود بلاغ من "إيمان أ. ا"، 37سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية " البيضاء " دائرة المركز، بأن " عماد ي. م"، 15 سنة، عامل، استدرج نجلها 7 سنوات، من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى أحد المنازل المهجورة وتعدى عليه جنسيًا.



انتقل ضباط مباحث مركز تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد فتح الله، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة وبتقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 10852018 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتحويل المجنى عليه إلى مستشفى تمى الأمديد المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليه.



