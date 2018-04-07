القبض على ربة منزل تخصصت في نشل حقائب السيدات بالجمالية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية، القبض على "سكر. ح. خ" 55 سنة، ربة منزل، مسجلة خطر نشل تحت رقم 3483 فئة "ج" الجمالية، والسابق اتهامها في 37 قضية آخرها 4060 لسنه 2017 الجمالية "نشل"، وبحوزتها حافظة نقود حريمي بداخلها مبلغ 600 جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية، و4 هواتف محمولة (مجهولة المصدر).



وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة والاحتكاك"، وسرقة مبلغ 600 جنيه، من "آية ح م" 25 سنة، ربة منزل، وتحرر بشأنها المحضر رقم 2077 لسنة 2018م جنح القسم، وسرقة 4 هواتف محمولة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب 3 حوادث سرقات بذات الأسلوب.



وأضافت بتصرفها في المسروقات بالبيع لأشخاص "لا يمكنها الإرشاد عنها"، وإنفاقها المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

