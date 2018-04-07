القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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حوادث
السبت 07/أبريل/2018 - 12:50 م

تأجيل محاكمة قاتل والده لتهديده بنشر فيديوهات جنسية لوالدته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2120154

أجلت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، محاكمة الطالب المتهم بقتل والده بمعاونة 2 من أصدقائه، بعدما هدد بحرمانه من الميراث، وفضح والدته بنشر فيديوهات معاشرتهما جنسيا قبل طلاقهما، لجلسة 13 يونيو لحضور الطبيب الشرعي.

كان المتهم قد أدلى باعترافات مثيرة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، الذي أكد أن السبب الحقيقي وراء ارتكابه الواقعة، هو اكتشاف أن والده كان يصور مقاطع فيديو لوالدته أثناء معاشرته لها جنسيًا، وعندما انفصلا هددها بنشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، لإجبارها على التنازل عن المؤخر، وبعض الممتلكات الخاصة بها.

وأضاف المتهم أمام النيابة، أن والده كان يسيء معاملته، وتوعده بحرمانه من الميراث، وعلم بزواجه من سيدة أخرى بعدما طلق والدته فقرر الانتقام وخطط للتخلص منه قبل أن يحرمه من الميراث، أو يفضح والدته، وفى سبيل ذلك اتفق مع اثنين من أصدقائه لمساعدته في التخلص منه مقابل نصف مليون جنيه.

وأوضح المتهم، بأنه تنفيذًا لذلك أحضر المتهم الثاني "صديقه" مفكا احتفظ به، وسلاحا أبيض "مطواة"، وسلمهما للأول، و2 شال لإخفاء معالم وجهيهما، واتفقا مع الثالث على توصيلهما مقابل 150 جنيها عقب إيهامه بتوجههما لدائرة القسم لإنهاء خلافات مالية دون الإفصاح عن نيتهما، في التخلص من المجني عليه.

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