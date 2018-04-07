%35 زيادة فى الصادرات المصرية إلى روسيا

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسية حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35%، إذ بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار عام 2017، مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016.



وأضاف «قابيل»، في بيان، اليوم السبت، أن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسية حاجز الـ500 مليون دولار يمثل خطوة مهمة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة المزمع بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول، خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق.



وأوضح أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في روسيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.