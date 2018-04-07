«الصحفيين»: تأجيل اجتماع مجلس النقابة إلى الثلاثاء المقبل

قال حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة كان من المقرر أن يجتمع اليوم، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع إلى الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن المجلس سيحدد خلال الاجتماع الموعد النهائي لافتتاح معهد التدريب، وكافيتريا النقابة، مشددا على أن الموعد التقريبي هو الشهر المقبل.



وأضاف زكريا، فى تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن المجلس سيناقش خلال اجتماعه قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن جريدة "المصرى اليوم"، بسبب المانشيت الصادر فى نهاية أيام التصويت فى انتخابات الرئاسة، وكذلك آخر التطورات بشأن مستشفى الصحفيين بـ6 أكتوبر.