سقوط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري بمنشأة ناصر

نجح رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، فى ضبط مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري دون ترخيص.



حيث تم القبض على "مصطفى س ع"، 33 سنة، عامل، مسجل خطر مخدرات تحت رقم 18038 فئة "أ" منشأة ناصر، والسابق اتهامه فى 16 قضية آخرها 21518 لسنة 2015 منشأة ناصر"سلاح نارى" يحوز سلاح نارى دون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع "حسن م أ"، 47 سنة، عاطل، لوجود خلافات سابقة بينهما.



وعلى الفور تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة عيار 9 مللي" وغير مبلغ بسرقتها، و5 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد التشاجر مع العاطل، بسبب خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.