تفعيل لجان فض المنازعات والمصالحات فى الوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، سرعة البدء في تفعيل لجان فض المنازعات والمصالحات في المحافظة، وذلك لما لها من دور كبير فى حل مشاكل المجتمع.



وأوضح الزملوط، خلال لقائه التنفيذيين، بقاعة الاجتماعات في الديوان العام بمدينة الخارجة، أن المشاركة المجتمعية هي الأساس في تنظيم العلاقات بين المواطنين وبعضهم، مشددًا على ضرورة إشراك المواطنين في حل جميع المشكلات، بهدف التخفيف والتعامل مع المشكلة بكل سهولة.



وشدد الزملوط، خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية بالمحافظة، بما يعمل على خدمة المزارعين وتطوير المنظومة الزراعية.