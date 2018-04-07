ضبط عاطل يسرق دراجات نارية بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل تخصص فى استدراج راغبى بيع الدراجات البخارية، عبر مواقع التسوق الإلكترونى، بهدف رغبته فى شراء الدراجة البخارية، وأثناء ذلك يدعى قيامه بتجربتها، ومن ثم يستولى عليها ويهرب.



تم ضبط المتهم أثناء مطالبته بمبلغ 10 آلاف جنيه فدية، لإعادة الدراجة لموظف بقطاع الجمارك، واعترف بارتكاب واقعة سرقة دراجة أخرى، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.



تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من "عمرو ح ا" 37 سنة، موظف بقطاع الجمارك، بعرضه الدراجة البخارية ملكه للبيع عبر أحد مواقع التسوق، وتواصل مع أحد الأشخاص أبدى رغبته فى شراء الدراجة، وتقابل معه بالمنطقة، وأثناء ذلك طلب منه استقلال الدراجة بقصد التجربة إلا أنه استولى عليها ولاذ بالفرار.



وأشار الموظف إلى أنه وفى وقت لاحق تلقى المجنى عليه اتصالا هاتفيا من المتهم، لمساومته على دفع مبلغ مالى 10000 جنيه، نظير إعادة الدراجة، وعلى الفور تم التنسيق مع المبلغ، لمجاراة المتهم وبإعداد الأكمنة، أسفرت عن ضبطه، وتبين أنه "أحمد م ش" 32 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد" بإجمالى 9 شهور، أثناء استقلاله دراجة بخارية مبلغ بسرقتها.



كما تم ضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة "، الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أضاف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته بذات الأسلوب، وحيازته السلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط الدراجة البخارية الأولى بمكان إخفائها.



تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.