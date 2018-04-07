العثور على أشلاء جثة داخل القمامة فى بولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على أشلاء آدمية داخل أكياس بلاستيكية، بمنطقة بولاق الدكرور.



تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا بالعثور علي جثة مقطعة إلى أجزاء ببولاق الدكرور، فوجه على الفور بانتقال القوات لفحص البلاغ، وأشارت التحريات الأولية التي تجري بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الأهالى عثروا على أشلاء آدمية داخل أكياس ملقاة بمقلب قمامة بشارع المساكن بمنطقة كفر طهرمس التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.



وانتقل منذ قليل إلى مسرح الواقعة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري لائيس مباحث بولاق الدكرور لفحص مسرح العثور على الجثة وبيان ما إذا كانت لرجل أو سيدة.