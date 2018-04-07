نائب رئيس البرلمان الإيرانى يهاجم روحانى

وجه على مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني، العديد من الانتقادات اللاذعة للرئيس الإيراني حسن روحاني، موضحًا أنه تراجع عن بعض شعاراته الانتخابية.



كما أشار مطهري، حسب وكالة "إيسنا" للأنباء الإيرانية، على وجود خلافات واسعة بين السلطة القضائية والأمنية فيما يتعلق بقضية رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي.



وأضاف مطري أن روحاني تراجع عن بعض شعاراته الانتخابية والوعود التي قطعها للشعب الإيراني، مضيفًا أن البرلمان لا يريد الانتقام من الحكومة الحالية في الظروف الراهنة.



وأوضح مطهري أن هناك انتقادات موجهة لحكومة روحاني خاصة من جانب قيادات التيار الإصلاحي والمعتدل، بسبب عدم قدرتها على حل مشاكل البلاد، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإحباط في نفوس بعض مؤيديه.



وتابع مطهرى: "أعتقد أن البرلمان لديه صفقة جيدة مع الحكومة، إذ أظهر الاتهام الأخير بأن البرلمان لا يسعى إلى مراقبة أداء الحكومة بل ينوي دعم الحكومة، لكن على المعارضة في البرلمان أن تعمل على تقييم ومراقبة أداء حكومة روحاني".