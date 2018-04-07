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سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 12:43 م

«التجمع»: فكرة دمج الأحزاب كلمة حق يُراد بها باطل

عاطف مغاوري، نائب
عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع،
عائشة حسن
dostor.org/2120142

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن فكرة دمج الأحزاب السياسية تتعارض مع المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية، سواء أكانت متسعة أو متوسطة، أو محدودة، المهم وجود تعددية، إلا أنه من خلال الممارسة سيتم تضييق الفجوة بين الأحزاب، مشددًا على أن الحملة، التي تشنها وسائل الإعلام على الأحزاب معادية للدستور، وكلام ليس له قيمة.

ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن مصر لم تمارس حتى الآن الحياة الحزبية، فالتجربة الحزبية قبل ثورة يناير كانت مقيدة ومحكومة في قالب الحزب الواحد، وهو الحزب الوطني، وكان الناتج عن اندماج جهاز الدولة، وجهاز الحزب الواحد المهيمن والمسيطر، حياة حزبية مشوهة، إلا أنه بعد الثورة حدث انفجار طبقًا لقانون تنظيم الأحزاب، مشيرًا إلى أن فكرة الدمج كلمة حق يراد بها باطل.

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