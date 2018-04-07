ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 386 راكبًا و73 شاحنة بضائع

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين مسرة وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 386 راكبًا، و73 شاحنة بضائع، و10 شاحنات عفش ركاب، و8 سيارات.



وأضاف «ملاك»، في بيان له اليوم، أن الميناء شهد أمس استقبال السفينتين عمان والحرية 2، وعلى متنهما 175 راكبا، و63 شاحنة بضائع و5 شاحنات عفش ركاب، و25 سيارة، وغادرت ثلاث سفن، وهى مسرة، ألنوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 281 راكبًا، و112 شاحنة بضائع، و8 سيارات.