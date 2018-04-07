المشدد ٧ سنوات لقاتل ابنته في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد ٧ سنوات، لارتكابة جريمة ضرب ابنته الطفلة حتىى الموت بمصر القديمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض، ومحمد عمارة، وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه، وتامر حماد.



أسندت النيابة العامة إلى المتهم رمضان حسن محمد جاد، عامل، تهمة ضرب المجني عليها ابنته الطفلة "ندى" مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليها، وما أن ظفر بها رطمها بحائط المسكن محل الواقعة، ثم ضربها بعصا فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، دون قصد القتل.



توصلت التحريات السرية لرئيس مباحث شرطة مصر القديمة، إلى تعدي المتهم بالضرب على ابنته المجني عليها، محدثًا إصابتها التي تسببت في وفاتها، وأضاف أنه قصد ضربها دون إزهاق روحها.



