القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
مصر
السبت 07/أبريل/2018 - 11:37 ص

«مصر للطيران» تنقل الحجاج الأقباط بعد إلغاء «اير سينا» رحلاتهم

مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
dostor.org/2120025

كشفت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة الدولى أن شركة مصر للطيران نقلت حوالى 250 حاجًا قبطيًا إلى مطار بن غوريون الإسرائيلى، عقب إلغاء شركة اير سينا رحلاتهم، والتى كان من المقرر إقلاعها، فى تمام الثالثة فجرًا، اليوم السبت.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن 250 حاجًا قبطيًا حرورا محاضر إدارية بشرطة السياحة بالمطار ضد شركة "اير سينا"، الناقل الرسمى للحجاج الأقباط إلى مطار بن غوريون الإسرائيلى، ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء لدى الحجاج.

وأكدت المصادر أنه تم على الفور التنسيق مع الشركة الوطنية "مصر للطيران" والتى خصصت طائرة ذات الطرازات العريضة وتتسع لـ300 راكب اقلعت، في تمام العاشرة صباح اليوم السبت، لنقل الحجاج الأقباط إلى مطار بن غوريون.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

منذ يوم

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة

منذ يومين

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

منذ يومين

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ يومين

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

الآن

صحة فلسطين: 10 شهداء و1300 مصاب حصيلة ضحايا «جمعة الكوشوك»

لتجنب الوفاة.. تعرف على أعراض التسمم بالفسيخ الفاسد

بالصور.. وائل جسار يتألق فى حفله الأول بالسعودية

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإفراج عن 430 سجينًا بـ«العفو الرئاسى»

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

ألبومات الصور

خبير ألمانى يُجري 20 جراحة للأوعية الدموية بالمنصورة

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإفراج عن 430 سجينًا بـ«العفو الرئاسى»

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

كشكول

جامعة القاهرة تطلق مسابقة "وقف الفنجري" البحثية

فصل طالبين نهائيًا بدار علوم القاهرة لتحريضهم على مقاطعة الانتخابات

"عبدالغفار" يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد

اللجنة المصرية لليونسكو تختتم المرحلة الثالثة لمشروع العلم والتكنولوجيا

"نقيب المعلمين" يشارك في الملتقى الخليجي التربوي بلبنان

الأمصار

وفاة أول سناتور من السكان الأصليين لولاية هاواي

8 قتلى في تجدد للغارات على دوما في الغوطة الشرقية

أبرز عناوين الصحف الأردنية

أبرز عناوين الصحف العراقية

«فلسطين» تشارك في أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

ads
منوعات

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

«تقتل كل من يقترب».. لعنة سيارة جيمس دين

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقي إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك