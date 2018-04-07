«مصر للطيران» تنقل الحجاج الأقباط بعد إلغاء «اير سينا» رحلاتهم

كشفت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة الدولى أن شركة مصر للطيران نقلت حوالى 250 حاجًا قبطيًا إلى مطار بن غوريون الإسرائيلى، عقب إلغاء شركة اير سينا رحلاتهم، والتى كان من المقرر إقلاعها، فى تمام الثالثة فجرًا، اليوم السبت.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن 250 حاجًا قبطيًا حرورا محاضر إدارية بشرطة السياحة بالمطار ضد شركة "اير سينا"، الناقل الرسمى للحجاج الأقباط إلى مطار بن غوريون الإسرائيلى، ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء لدى الحجاج.



وأكدت المصادر أنه تم على الفور التنسيق مع الشركة الوطنية "مصر للطيران" والتى خصصت طائرة ذات الطرازات العريضة وتتسع لـ300 راكب اقلعت، في تمام العاشرة صباح اليوم السبت، لنقل الحجاج الأقباط إلى مطار بن غوريون.

