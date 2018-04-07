ضبط عاطل بحوزته 11 قطعة سلاح نارى فى الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة أبوكبير لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والبيضاء وبحوزته 11 قطعة سلاح نارى و62 قطعة سلاح أبيض وذخائر.



كانت مباحث مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، قد تلقت تحريات ومعلومات تفقد بقيام "هشام. م. م"، 45 عامًا، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ويتخذ من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه وبحوزته الآتى، 11 قطعة سلاح نارى وكمية من الذخائر، عبارة عن "22 رشاش أحدهما برتا"، بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 3 فرد خرطوش، 686 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 6 بنادق ومسدسات ضغط هواء، 3 طبنجات صوت، 10 تليسكوب يُثبت على الأسلحة النارية، 62 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.