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السبت 07/أبريل/2018 - 11:34 ص

أسقف الفيوم يشكر رجال الأمن لتأمينهم احتفالات عيد القيامة

الأنبا إبرام
الأنبا إبرام
الفيوم - مصطفي عبدالله
dostor.org/2120020

تقدم الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، بخالص الشكر والتقدير للواء خالد شلبي مدير الأمن، واللواء حسام فوزي مدير المباحث، وكافة ضباط وأفراد الشرطة، على جهودهم الكبيرة في تأمين الكنائس ودور العبادة القبطية خلال احتفالات عيد القيامة، مشيرًا إلى أن جهد وتضحيات رجال الأمن الأبطال لتوفير الأمن والأمان للمواطنين ستظل محفورة في الذاكرة.

جاء ذلك خلال لقاء أسقف الفيوم بمدير الأمن، أثناء قيامه بجولة لتفقد خدمات التأمين المعنية لتأمين كنيسة مارجرجس بشارع البوستة.

وأشار الأنبا إبرام إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تصلي من أجل مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها العظيم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الأرواح والممتلكات وتأمين الاحتفالات بعيد القيامة وشم النسيم.

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