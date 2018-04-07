القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
فن
السبت 07/أبريل/2018 - 11:32 ص

أروى جودة «رومانسية» بمسلسلين في رمضان المقبل

الفنانة أروى جودة
الفنانة أروى جودة
أ ش أ
dostor.org/2120018

تعيش الفنانة أروى جودة حالة نشاط فني، حيث تطل على جمهورها في رمضان المقبل بمسلسلين مختلفين تطغى عليهما قصص الحب والرومانسية.

حيث تواصل أروى جودة حاليًا تصوير دورها في مسلسل «أهو دا اللي صار»، وهو عمل  تاريخي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتحدث عن قصة مئة عام من تاريخ مصر، من خلال قصص بسيطة وسهلة ومواقف جميلة ورومانسية في أحداث المسلسل.

وتتطرق أحداث المسلسل، من خلال خط درامي جديد ومختلف، لفترتين مختلفتين تمامًا، الأولى في عشرينيات القرن الماضي، وتسلط الضوء على حياة الصعيد خلال تلك الفترة، والثانية في العصر الحديث أي بتاريخ هذا العام، وتظهر من خلاله بطلة العمل روبي بشخصيتين واحدة بدور امرأة صعيدية، والثانية مغنية ومهتمة بالموسيقى تطمح بأن تصبح مطربة شهيرة.

يشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، محمد فراج، أحمد داود، محمود البزاوى، هشام إسماعيل، ألفت عمر، لاشينة لاشين، منة بدر، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.

كما انتهت أروى من تصوير عدة مشاهد من مسلسل «أبوعمر المصري» في شوارع رومانيا، حيث تؤدي دورا مختلفا وجديدا في العمل.

وتتناول أحداث المسلسل قصة حب مليئة بالدراما والأكشن في نفس الوقت، والعمل مزيج متنوع ومأخوذ من رواية «أبوعمر المصري»، ورواية «مقتل عزالدين»، وُمزجت الروايتان ليخرج هذا العمل.

وجرى الانتهاء من تصوير 17 حلقة من المسلسل الذي تدور أحداثه حول محام مصري أسس مع أصدقائه المحامين الجدد تنظيمًا سلميًا يسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات وقضايا المواطنين البسطاء، بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية.

ويشارك في بطولة المسلسل: أحمد عز، فتحي عبدالوهاب، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي، عباس أبوالحسن، صبري فواز، إيمان العاصي، أحمد بدير، محمد سلام، أحمد بدير، محمود حجازي، محمد علي رزق، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

موضوعات متعلقة

مؤلف «أهو ده اللي صار» ينتهي من كتابة 7 حلقات

«روبى» تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسل «أهو ده اللى صار»

سوسن بدر «كعب داير» على لوكيشنات التصوير

نجوم بـ«شخصيتين» خلال السباق الرمضاني في 2018

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ 4 أيام

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ 6 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 6 أيام

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ 6 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 6 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

صحة فلسطين: 10 شهداء و1300 مصاب حصيلة ضحايا «جمعة الكوشوك»

لتجنب الوفاة.. تعرف على أعراض التسمم بالفسيخ الفاسد

بالصور.. وائل جسار يتألق فى حفله الأول بالسعودية

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإفراج عن 430 سجينًا بـ«العفو الرئاسى»

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

ألبومات الصور

خبير ألمانى يُجري 20 جراحة للأوعية الدموية بالمنصورة

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإفراج عن 430 سجينًا بـ«العفو الرئاسى»

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

كشكول

جامعة القاهرة تطلق مسابقة "وقف الفنجري" البحثية

فصل طالبين نهائيًا بدار علوم القاهرة لتحريضهم على مقاطعة الانتخابات

"عبدالغفار" يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد

اللجنة المصرية لليونسكو تختتم المرحلة الثالثة لمشروع العلم والتكنولوجيا

"نقيب المعلمين" يشارك في الملتقى الخليجي التربوي بلبنان

الأمصار

وفاة أول سناتور من السكان الأصليين لولاية هاواي

8 قتلى في تجدد للغارات على دوما في الغوطة الشرقية

أبرز عناوين الصحف الأردنية

أبرز عناوين الصحف العراقية

«فلسطين» تشارك في أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

ads
منوعات

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

«تقتل كل من يقترب».. لعنة سيارة جيمس دين

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقي إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك