أروى جودة «رومانسية» بمسلسلين في رمضان المقبل

تعيش الفنانة أروى جودة حالة نشاط فني، حيث تطل على جمهورها في رمضان المقبل بمسلسلين مختلفين تطغى عليهما قصص الحب والرومانسية.



حيث تواصل أروى جودة حاليًا تصوير دورها في مسلسل «أهو دا اللي صار»، وهو عمل تاريخي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتحدث عن قصة مئة عام من تاريخ مصر، من خلال قصص بسيطة وسهلة ومواقف جميلة ورومانسية في أحداث المسلسل.



وتتطرق أحداث المسلسل، من خلال خط درامي جديد ومختلف، لفترتين مختلفتين تمامًا، الأولى في عشرينيات القرن الماضي، وتسلط الضوء على حياة الصعيد خلال تلك الفترة، والثانية في العصر الحديث أي بتاريخ هذا العام، وتظهر من خلاله بطلة العمل روبي بشخصيتين واحدة بدور امرأة صعيدية، والثانية مغنية ومهتمة بالموسيقى تطمح بأن تصبح مطربة شهيرة.



يشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، محمد فراج، أحمد داود، محمود البزاوى، هشام إسماعيل، ألفت عمر، لاشينة لاشين، منة بدر، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.



كما انتهت أروى من تصوير عدة مشاهد من مسلسل «أبوعمر المصري» في شوارع رومانيا، حيث تؤدي دورا مختلفا وجديدا في العمل.



وتتناول أحداث المسلسل قصة حب مليئة بالدراما والأكشن في نفس الوقت، والعمل مزيج متنوع ومأخوذ من رواية «أبوعمر المصري»، ورواية «مقتل عزالدين»، وُمزجت الروايتان ليخرج هذا العمل.



وجرى الانتهاء من تصوير 17 حلقة من المسلسل الذي تدور أحداثه حول محام مصري أسس مع أصدقائه المحامين الجدد تنظيمًا سلميًا يسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات وقضايا المواطنين البسطاء، بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية.



ويشارك في بطولة المسلسل: أحمد عز، فتحي عبدالوهاب، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي، عباس أبوالحسن، صبري فواز، إيمان العاصي، أحمد بدير، محمد سلام، أحمد بدير، محمود حجازي، محمد علي رزق، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.