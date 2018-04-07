التحقيق مع عاطل متهم بسرقة سيارة ملاكى فى المرج

تباشر نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، التحقيق مع عاطل، متهم بسرقة سيارة ملاكى بالمرج الجديدة.



ترجع أحداث الواقعة لاشتباه ضباط مباحث قسم شرطة المرج، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية، فى إحدى السيارات ماركة هيونداى سوداء، مثبت عليها لوحات معدنية، بها تلفيات عبارة عن كسر بزجاج الباب الأيسر، وبفحص قائدها تبين أنه "سامح.ر.ح"، 17 سنة، عاطل، ولا يحمل أية تراخيص.



وباستجوابه عن مصدر السيارة، اعترف بسرقتها من "أحمد.ف.ر"، 36 سنة، صاحب شركة، بأسلوب "المفتاح الأصلى"، وأضاف بكسره زجاج السيارة بقصد سرقة محتويتها، وعقب ذلك وجد بداخلها مفتاح التشغيل فاستولى عليها وفر هاربًا.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأشار إلى أنه كان فى سبيله للإبلاغ عن الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



