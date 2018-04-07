«الصحة»: وفاة مواطنين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، وفاة 2 وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق " أبوزعبل - الخانكة "، بعد بوابة تحصيل رسوم طريق بلبيس، اتجاه السلام.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، نقلت حالتي الوفاة والمصابين إلى مستشفى السلام العام.



وأشار إلى أن الإصابات تراوحت مابين اشتباه كسور بالعمود الفقري والحوض، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات وخدوش.



مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج، والرعاية اللازمة.

