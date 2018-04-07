برلمانى: إنهاء مناقشة قانون تنظيم الصحافة قبل آخر أبريل

قال نادر مصطفى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من القراءة الثانية لمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الصحافة، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، قبل نهاية شهر أبريل الحالى تمهيدًا لرفعه إلى الجلسة العامة وإقراره.



وأضاف "مصطفى"، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اللجنة استطلعت رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتى الصحفيين والإعلاميين، بشأن مشروع القانون، مشددًا على أن القانون سيكون مرضيًا للجماعة الصحفية والإعلامية.