تأجيل نظر طعن إحالة منسق ائتلاف أمناء الشرطة إلى المعاش

أجّلت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبدالفتاح، نظر الطعن المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، ويطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش، لحين ورود التقرير بالرأى القانونى فيها.



كانت المحكمة قررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير برأى القانونى فيها.



وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، إذ يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.