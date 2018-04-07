بعد اتهامه بالتحرش.. عضو بالكونجرس يستقيل من منصبه

استقال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري بليك فارينتهولد، من الكونجرس بعد أن اتهمته مساعدة سابقة له بالتحرش الجنسي، واعترف بأنه سمح بانتشار ثقافة "غير مهنية" في مكتبه.



وقال فارينتهولد (56 عاما)، وهو عضو بمجلس النواب عن ولاية تكساس، في بيان له: "في حين خططت لإكمال ما تبقى من مدتي في الكونجرس، أعرف حقا أن الوقت قد حان للرحيل".



ونفى عضو مجلس النواب الأمريكي اتهامه بالتحرش الجنسي، لكنه سبق أن قال في ديسمبر الماضي، إنه لن يسعى لخوض الانتخابات مجددا.



جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بأنها تحقق معه في اتهامه من قبل موظفة سابقة في مكتبه بالتحرش الجنسي والتمييز والانتقام.



وقال فارينتهولد آنذاك: "لم تكن لدي أي فكرة عن كيفية إدارة مكتب بالكونجرس، ونتيجة لذلك سمحت لثقافة كانت متساهلة للغاية، وغير مهنية، بكل تأكيد أن تترسخ في مكتبي".