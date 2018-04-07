«فؤاد»: الإسلام لا يمنع مجاملة الآخرين فى مناسباتهم

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، إن الإسلام احترم الآخرين والأنبياء السابقين الذين يتبعهم الأخوة الأقباط.



وأضاف فؤاد، فى تصريحات له، أن الإسلام لا يمنع من تهنئة الأخوة الأقباط بأعيادهم ولا أى مناسبة اجتماعية ومشاركتهم فى مناسباتهم.



واستشهد فؤاد بقول الله تعالى: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

