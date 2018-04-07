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سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 11:25 ص

«موسى» يوجه رسالة لنائبه المستقيل: كلامك عارٍ من الصحة

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى
محمد جعفر
dostor.org/2120006

عقّب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على استقالة سيد عبيدو، نائب رئيس حزب الغد، ونائب رئيس المجلس المصري للقبائل، اللذين يرأسهما "موسى".

وقال موسى لـ«الدستور»، إن عبيدو انضم لحزب الغد قبل الحملة الرئاسية، بعدة أشهر قليلة، وتم تكليفه بدور نائب رئيس الحزب للشئون الجماهيرية للتحرك على مستوى المحافظات وحشد الدعم له.

وأضاف موسى أن عبيدو ليس له حق التدخل في الشئون الإدارية للحزب أو توجيه الانتقاد لقراراته وتوجهاته، مشددًا على أن التشهير بالحزب بعد الحملة الرئاسية سيتم مواجهته بإجراءات قانونية.

وأشار موسى إلى أنه تم اتخاذ القرار بإحالة عبيدو إلى التحقيق لمحاولة الإضرار بالحزب بعد الانتخابات الرئاسية، في ظل المعلومات التي وصلت الحزب عن محاولته استقطاب عدد من أعضاء الحزب للانفصال عنه والانضمام لحزب سياسي آخر، منوهًا أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات، بعد إنهائها، معلقًا: "عبيدو فقد مبادئ الالتزام الحزبي".

ووجه رسالة لـ"عبيدو"، قائلًا: "ليس لديك أي حق في التداول بشأن الحزب.. كلامك عن دعمي في الانتخابات عار من الصحة ولم يكن لك دور في الحشد، بل كنت تذهب لحضور مؤتمرات أمانات الحزب فقط التي كانت تقوم بالدور الرئيسي للحشد، كما أنك دعوت المواطنين لمؤتمر ثم لغيته قبلها بيوم بحجة غير صادقة".

وشدد موسى على أن الهيئة العليا للحزب أخذت قرارا بتفعيل الإجراءات القانونية لكل من يحاول الإضرار بالحزب بعد الانتخابات الرئاسية.

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