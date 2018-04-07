القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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فن
السبت 07/أبريل/2018 - 11:24 ص

بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله

بالصور.. «جسار» و«الرباعي»
هادى كرم
dostor.org/2120004

«ليلة طربية رومانسية تفيض فنًا راقيًا».. هكذا وصف الجمهور الخليجي والسعودي الحالة التي طغت على حفل النجمين وائل جسار وصابر الرباعي خلال إحيائهما لختام الموسم الأول من حفلات عام 2018، الذي يحتوي على 4 مواسم من السهرات الغنائية والفنية، تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، بجوار شاطئ مدينة الملك عبد الله الصناعية في جدة.

أحيا أولى فقرات الحفل الميجا ستار اللبناني وائل جسار الذي صعد على خشبة المسرح مرددًا أغنية «انتبه ع حالك» وسط عاصفة من هتافات وصيحات إعجاب أكثر من 20 ألف من الجمهور من الأسر والعائلات والشباب من الجنسين.

حرص ملك الأحساس «جسار» في بداية فقرته على توجيه كلمة شكر للجمهور لقوة وحفاوة الاستقبال قائلًا: «شو هايدا.. شو هالناس الحلوين أنتم.. لي الشرف بالتواجد لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.. والله يطول عمر الملك وسمو الأمير.. وتظل هذه البلد دائمًا عامرة بوجودكم».

كما قام بانتقاء عدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة لتقديمها خلال الحفل والتي تفاعل معها الجمهور طوال تقديمها منها: «جرح الماضي، جبال، مشيت خلاص، غريبة الناس، بتسأليني، بتوحشيني، بعدك بتحبو، بدي أشوفك كل يوم، مليون أحبك، خليني ذكرى، خيالات، سنين الذكريات، بالإضافة إلى «على رمش عيونها» لوديع الصافي، و«نسم علينا الهوا» و«سألوني الناس» لفيروز.

أما العملاق التونسي صابر الرباعي صاحب الكاريزما الطربية الأصيلة فقد خطف الجمهور- عقب تحيتة للشعب السعودي وحكام المملكة- بمزيد من الأغاني التي أضفت المزيد من حالة السلطنة الفنية لدى الجمهور منها: ببساطة، أغلى الحبايب، أنا قولت اسأل، مثلت الحب عليا، روح الله يحميك، عزة نفسي، سلام، ما تخفش مني، عز الحبايب، ياللي بجمالك، اللي اختشوا ماتوا، سيدي منصور، واختتم بـ«برشا» وسط عاصفة من التصفيق والهتافات.

وعلى هامش الحفل التقى النجمان جسار والرباعي بعدد من مراسلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، للحديث عن مشاريعهما الفنية القادمة واهتمامها بالتواجد وسط أهل المملكة العربية السعودية.

حضر صابر الرباعي الحفل بصحبة مدير أعمال علي المولى والملحن محمود خيامي، وكان في استقبالهم منظم الحفل محمد زكي وشريكه المصري تامر عبد المنعم مدير أعمال وائل جسار وأحمد السعدني ومحمد أشرف.

عقب النجاح الكبير الذي حققه لقاء جسار والرباعي بحفل واحد، قرر على المولى وتامر عبد المنعم تكوين شركة لإدارة أعمال كبار نجوم الأغنية بالعالم العربي.

بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
بالصور.. «جسار» و«الرباعي» في حفل بمدينة الملك عبد الله
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