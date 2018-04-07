تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة «مبارك» بالسفر

أجّلت محكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد لـ26 مايو المقبل.



كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.



وكان نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6466٫6456 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.