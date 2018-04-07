تجديد حبس قاتل شقيقه «ذبحًا» بسبب خلافات مالية بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بجنح مدينة نصر، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح شقيقه إثر خلافات مالية بينهم.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، إخطارًا من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة.



وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم مصاب باكتئاب.



وكشفت التحريات عن أنه نشبت مشادة كلامية بين الطرفين فاستل المتهم سكينا، وأصاب شقيقه بجرح ذبحي في الرقبة، وتم القبض عليه، وإحالته للنيابة للتحقيق.

