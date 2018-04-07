«عيون الصقر» لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة في الفيوم

رفعت أجهزة الأمن بالفيوم حالة الاستعداد إلى القصوى بجيمع الإدارات والقطاعات، لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة، وكذا احتفالات شم النسيم.



وأشرف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، على تنفيذ بنود الخطة الموضوعة والتي أطلق عليها "عيون الصقر"، وتتضمن تكثيف التواجد الأمني بمحيط الكنائس والأديرة، ونشر عناصر من الشرطة السرية بجميع الشوارع والميادين، لرصد أي تحركات مريبة وسرعة الإبلاغ عنها للتعامل الفوري معها.



وأشار "شلبي" - في تصريحات له - إلى أن بنود الخطة تتضمن مسح وتمشيط محيط كافة دور العبادة القبطية من الخارج والداخل بمعرفة خبراء المفرقعات، للتأكد من عدم وجود أي متفجرات أو أجسام غريبة.



ولفت إلى أنه سيتم تعيين خدمات ثابتة ومتحركة بجميع ربوع المحافظة، مدعومة بقوات قتالية على أعلى مستوى، تستطيع التعامل مع أي طارئ، كما وضعت إدارة المرور خطة شاملة تتضمن تغيير خطوط السير لسيارات السرفيس المارة بمحيط الكنائس.