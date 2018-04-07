خبير ألمانى يُجري 20 جراحة للأوعية الدموية بالمنصورة

استضاف قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة المنصورة الخبير الألماني أروين بليسنج من جامعة كالسهارد الألمانية، لإجراء عمليات بالقسطرة التداخلية الطرفية لـ20 حالة، اليوم السبت وغدًا، بمستشفي الطوارئ ومستشفي المنصورة الجامعي.



جاءت الاستضافة تحت رعاية الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي موسي، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، وبتنظيم الدكتور مسعد سليمان، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.



وقال الدكتور مسعد سليمان إن الخبير سيجري على مدار اليومين جراحات لحوالي 20 حالة من الحالات المستعصية، مؤكدًا أنه تم التجهيز لها في عيادات تحضيرية بقسم جراحة الأوعية الدموية وهي التي تحتاج لمهارات متقدمة وحضور الخبير سيضيف بخبرته للقسم، وفيما يخص الحالات غير القابلة للجراحات الآن تم الاستعانة بأفضل الكوادر الأجنبية لنقل خبراتهم إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم، بالإضافة إلى الاتفاق مع إحدى الشركات لتحمل كافة النفقات والمستلزمات المستخدمة بالعمليات.



وأضاف سليمان أن العمليات ستُجري بمستشفى الطوارئ ومستشفى المنصورة الجامعي على يومين بمعدل يتراوح ما بين 10 و12 ساعة يوميًا، ويسبقها محاضرات تتعلق بكيفية التدخل فى علاج انسداد الشرايين الطرفية والحرقفية بالإضافة لكيفية التدخل والعلاج من عدة مناطق.



يُذكر أن قسم جراحة الأوعية الدموية نظم ورشة عمل، الأسبوع الماضي، لتدريب كل أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأوعية الدموية ومعاونيهم على التقنية الحديثة في علاج تمدد الشريان الأورطى دون جراحة من خلال جهاز محاكاة يتدرب عليه الأطباء لإجراء عمليات جراحية علي الجهاز، وبالتالى يحصل الأطباء على مقاسات دقيقة للتمدد لإجراء عمليات جراحية بالفعل للمريض المصاب بتمدد الشريان الأورطى.