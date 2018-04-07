الصحة: إعدام 9 أطنان أسماك مملحة ومدخنة فاسدة

شنت وزارة الصحة والسكان حملة مكبرة على محال وأماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة، تزامنًا مع استقبال شم النسيم.



أسفرت الحملة عن إعدام 9 أطنان و457 كيلوجرام أسماك لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم إعدام 523 لتر مشروبات وعصائر لتغيرها فى الخواص الطبيعية، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.



من جانبها، أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على الإدارة العامة للرقابة على الأغذية، إلى أنه تم المرور على 3075 منشأة غذائية؛ للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم تحرير 2145 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها.



وأضافت «حمزة» أنه تم أيضًا التحفظ على 8 أطنان و953 كيلوجرام أسماك مملحة ومدخنة، و5492 لتر مشروبات وعصائر، وذلك للاشتباه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حيث تم سحب 4 آلاف و608 عينات أرسلت للمعامل للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.