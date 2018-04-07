شريف حبيب: محور عدلي منصور يعيد الحياة لبني سويف

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم السبت، إن محور عدلي منصور هو محور تنمية يربط بين طريق الشرق والغرب ويضم أكثر من كوبري، وتم تنفيذه في مدة زمنة قصيرة، مؤكدًا أن المحور سيعيد الحياة لبني سويف، وسيضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية.



وأشار«حبيب» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن هناك مخططا مكثفا للانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي، فيما أكد أن العمل في القطاع الشرقي للمحور تخطى نسبة 65%، أما القطاع الغربي فتعدى نسبة 50%، فيما بلغ معدل التنفيذ في كل قطاعات المحور نسبة 53%.



