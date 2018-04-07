القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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06:36 ص

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06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

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03:48 ص

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02:57 ص

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محافظات
السبت 07/أبريل/2018 - 11:16 ص

شريف حبيب: محور عدلي منصور يعيد الحياة لبني سويف

المهندس شريف حبيب،
المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2119991

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم السبت، إن محور عدلي منصور هو محور تنمية يربط بين طريق الشرق والغرب ويضم أكثر من كوبري، وتم تنفيذه في مدة زمنة قصيرة، مؤكدًا أن المحور سيعيد الحياة لبني سويف، وسيضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية.

وأشار«حبيب» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن هناك مخططا مكثفا للانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي، فيما أكد أن العمل في القطاع الشرقي للمحور تخطى نسبة 65%، أما القطاع الغربي فتعدى نسبة 50%، فيما بلغ معدل التنفيذ في كل قطاعات المحور نسبة 53%.

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