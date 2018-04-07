«الجندي»: المحافظات تواصل عملها في ملف مخالفات البناء بشكل رائع

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تواصل عملها في ملف مخالفات البناء بشكل رائع.



وأكد خلال لقائه سكرتيري عموم المحافظات بديوان عام الوزارة، أنه يتم إعداد تقرير أسبوعي بالإنجازات والتنسيق ما بين غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وعرض النتائج في اجتماع المجالس الإقليمية للمحافظات وإثابة المتميزين في هذا المجال.



وأوضح أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بالمرافق وخاصة وزارة الكهرباء بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة قبل الرجوع إلى الوحدات المحلية.