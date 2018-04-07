القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 11:15 ص

«الجندي»: المحافظات تواصل عملها في ملف مخالفات البناء بشكل رائع

اللواء أبوبكر الجندي
اللواء أبوبكر الجندي
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2119990

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تواصل عملها في ملف مخالفات البناء بشكل رائع.

وأكد خلال لقائه سكرتيري عموم المحافظات بديوان عام الوزارة، أنه يتم إعداد تقرير أسبوعي بالإنجازات والتنسيق ما بين غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وعرض النتائج في اجتماع المجالس الإقليمية للمحافظات وإثابة المتميزين في هذا المجال.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بالمرافق وخاصة وزارة الكهرباء بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة قبل الرجوع إلى الوحدات المحلية.

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