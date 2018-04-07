«الإعلاميين» تبدأ تلقى استمارات القيد

قال الدكتور طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إن النقابة بدأت فى تلقى استمارات طلب القيد، مشيرًا إلي أنه تم تخصيص مناديب فى بعض القنوات الفضائية لبيع استمارات القيد، وأن ثمن الاستمارة يبلغ 20 جنيهًا بجانب طابع النقابة بـ20 جنيهًا.



وأضاف سعدة، فى تصريحات صحفية، أن رسوم القيد قابلة للنظر فيها الفترة القادمة، موضحًا أن النقابة بدأت أولى الخطوات الحقيقية لتكوين جمعية عمومية لها من خلال فحص طلبات القيد واستخراج الكارنيهات، مشيرًا إلى أن أول جمعية عمومية للنقابة ستعقد حال اكتمال إجراءات القيد.



كانت اللجنة التأسيسية المُشكلة من قِبل مجلس الوزراء لتأسيس نقابة الإعلاميين، انتهت من اعتماد شروط القيد بصفة نهائية فى النقابة، حتى تبدأ لجنة القيد أعمالها خلال الأيام المقبلة.