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الثقافة
السبت 07/أبريل/2018 - 10:08 ص

بالصور..عرض «يا كوكبنا» بثقافة الغردقة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
ايهاب مصطفى
dostor.org/2119905

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض مسرحي لنوادي المسرح بعنوان «يا كوكبنا»، بجانب استضافة تدريب من وزارة الصحة بقصر ثقافة الغردقة عاصمة البحر الأحمر.

حيث شهد مسرح قصر الثقافة عرض مسرحي بعنوان «يا كوكبنا»، تأليف إبراهيم أحمد، إخراج شاذلى صالح، ملابس رشا عادل، ديكور سامح سمسم، ويتناول العرض فكرة المشاركة المجتمعية في الفرح والحزن ومشكلات الحياة من خلال تقنية كسر الحائط الرابع لتوريط الجمهور داخل العرض.

واستضاف القصر الاجتماع التدريبي من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة بالبحر الأحمر لأطباء المديرية، وتم عمل تدريبات مكثفة عن الحمى والشلل وبعض الأمراض المنتشرة.

بالصور..عرض «يا كوكبنا» بثقافة الغردقة
بالصور..عرض «يا كوكبنا» بثقافة الغردقة
بالصور..عرض «يا كوكبنا» بثقافة الغردقة
بالصور..عرض «يا كوكبنا» بثقافة الغردقة
بالصور..عرض «يا كوكبنا» بثقافة الغردقة
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