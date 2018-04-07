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السبت 07/أبريل/2018 - 10:05 ص

التحالف يُكثف غاراته على الحوثيين بصعدة والساحل الغربي

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2119901

كثفت طائرات التحالف العربي، اليوم السبت، غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في صعدة، معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية، عن مصادر ميدانية، أن طائرات التحالف العربي قصفت أهدافًا للمتمردين في جبل السنارة وبني معاذ بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين، على الحدود مع السعودية.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت أيضًا مواقع للحوثيين في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران الحدودية مع صعدة، وذلك تزامنًا مع استمرار الغارات الجوية في محور البقع في مديرية كُتاف بصعدة.

ووفقًا للشبكة، فقد شنت طائرات التحالف العربي ثلاث غارات على جبهة الساحل الغربي لليمن، استهدفت تجمعات للحوثيين في وادي زبيد وشرقي القطابة في الخوخة بمحافظة الحديدة.



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