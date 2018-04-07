ثقافة القليوبية تحتفل بيوم اليتيم وتناقش رؤية المثقفين للدستور

نظم فرع ثقافة القليوبية احتفالية بدار ضيافة كفر علي شرف الدين، بالتنسيق بين المكتبة الثقافية بالقرية وجمعية ثمار الخير، تضمنت تلاوة آيات من الذكر الحيم للقارئ صلاح النجار.



أعقبها إلقاء كلمة للشيخ أمير عبد الستار عن فضل كافل اليتيم، مستشهدًا بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، كما ذكر أن أبا ذر جاء إلى النبي وقال له اشرح صدري بعمل قال له اطعم مسكين وامسح على رأس يتيم، تلاها إلقاء كلمات من مديري الجمعيات المشاركة، ثم فقرات فنية لفرقة شقاوة حمادة هلال وعرض لفرقة التنورة والحصان.



كما أقام نادي أدب قصر ثقافة شبين القناطر ورشة أدبية لأعمال أدباء النادي، تلاها محاضرة بعنوان «رؤية المثقفين حول الدستور المصري وهل يلبي طموحات المثقفين أم لا ؟»، ألقاها محمد جاد هزاع.