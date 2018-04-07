النيابة تُصرح بدفن جثة شاب قفز من الطابق الرابع بالعجوزة

صرحت نيابة العجوزة بدفن جثة شاب، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، بسبب خلافات أسرية عقب تشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وانتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتبين أن الشاب انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، بسبب إصابته بأزمة نفسية نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وخلاف أفراد أسرته معه لتعاطيه المخدرات.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

