«رجل القلعة» يواصل عروضه بثقافة الدقهلية

يستمر فرع ثقافة الدقهلية في تقديم عروض فرقته القومية لمسرحية «رجل القلعة» بقصر ثقافة الطفل في المنصورة، والذي يستمر حتى 12 أبريل القادم.



العرض تأليف أبو العلا السلامونى، إخراج خالد حسونة، ديكور شادى قطامش، واستعراضات أيمن على.



العرض تاريخى يناقش عصر محمد على باشا ويظهر من خلالة قصة كفاح شعب مصر أثناء حكم الأتراك لمصر وكيفية مواجهة الشعب وعمر مكرم للوالى السابق خورشيد باشا وكفاحهم ضد الفرنسيين والإنجليز ومساندتهم لمحمد على باشا ليصل للحكم ليس لشخصة، وإنما أملًا فى تحقيق العدل مما يؤكد قدرة المصريين على الدفاع عن وطنهم وتحديد مصيرهم.