القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
محافظات
السبت 07/أبريل/2018 - 09:59 ص

صور.. أزمة المواصلات تحاصر طلاب جامعة أسوان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسوان- الرشيدى خالد
dostor.org/2119894

تحاصر أزمة عدم وجود وسائل مواصلات طلاب كليات جامعة أسوان الجديدة، بصورة يومية، ما
انعكس بالسلب، نتيجة تعرض الطلاب لإصابات حادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وآخرون لعدم قدرتهم المادية لمواجهة شبح جشع السائقين.

وقال محمد عبدالله، طالب بالجامعة، إن الطلاب لم يعد لديهم أى تحمل نفسى أو معنوى للحضور إلى الجامعة بسبب هذه الأزمة.

من جانبه، أضاف مصطفى على، طالب بالجامعة، أن وسيلة المواصلات لم تكن وسيلة رفاهية أو للتسلية وإنما تُعد شريان حياة لكن إذلال الطلاب فى عدم وجود وسيلة مواصلات لا يرضي أحد، بل الإنسانية لا تقبل أن نتعرض لضربات شمس بسبب التعليم أو نسير فى الصحراء لأكثر من 5 كيلو فى المجهول والرعب.

وأضح "علي" أن الطلاب ينتظرون بالساعات بعد انتهاء اليوم الدراسى ويفترشون الأرصفة، ووصل الأمر لتعرض الفتيات إلى حالات إغماء وضربات شمس، مؤكدًا أن جامعة أسوان من أحدث الجامعات المصرية ويجب أن تكون على قدر المسئولية.

وأكد إبراهيم نورالدين، طالب بالجامعة، أن التاكسيات تمارس على الطلاب سكين الغلاء والغالبية العظمى من أبناء الجامعة حالتهم المادية متوسطة بل تحت خط الفقر ولا يمتلكون أموالًا طائلة للإنفاق على جشع أصحاب التاكسيات أو الميكروباصات، مطالبًا الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، بالتدخل لحل أزمة المواصلات أسوة بالعديد للموضوعات الشائكة لم يعد لها وجود.

وقال يوسف المصرى، طالب بجامعة أسوان، أن مستقبل الطلاب أصبح غير مستقر ومهدد تمامًا لعدم شعورهم بالاستقرار والحياة الآمنة داخل الجامعة، موضحًا أن الجامعة معدومة من المياه ووسائل المواصلات، والصعوبة البالغة فى دورات المياه وقضاء الحاجات الإنسانية، فضلًا عن أشعة الشمس الحارقة دون أى مظلات أو أماكن للجلوس وعدم وجود وحدة طبية.

وأكد إبراهيم لطفى، أحد أولياء الأمور، أن الحالة المعنوية والنفسية للطلاب سيئة، وبخاصة أن الرغبة والإقدام للذهاب إلى الجامعة أصبح غير متواجد، نتيجة شعورهم بالإذلال والمهانة المتكررة فى الحصول على وسيلة مواصلات، بحسب قوله.

صور.. أزمة المواصلات تحاصر طلاب جامعة أسوان
صور.. أزمة المواصلات تحاصر طلاب جامعة أسوان
صور.. أزمة المواصلات تحاصر طلاب جامعة أسوان
صور.. أزمة المواصلات تحاصر طلاب جامعة أسوان
اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق

منذ اسبوع

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ أقل من شهر

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ أقل من شهر

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ أقل من شهر

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

منذ أقل من شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

غدًا.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

بالصور.. تفاصيل حفل جورج وسوف فى طابا هايتس

كيف استعدت الحدائق العامة لاستقبال احتفالات شم النسيم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

ألبومات الصور

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

كشكول

"6 أكتوبر" تبدأ وضع أسئلة امتحانات النقل وطباعتها

مخالفات"امتحانات أبناؤنا في الخارج" تثير غضب أولياء الأمور

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

الأمصار

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

قذائف صاروخية تضرب الغوطة الشرقية

الكونجرس يناقش تعيين وزير الخارجية الأمريكي الجديد

سانا: مقتل 4 وإصابة أكثر من 30 مدنيا جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها "جيش الإسلام" على أحياء دمشق

الكوريتان تبحثان إنشاء خط ساخن قبيل القمة المرتقبة

ads
منوعات

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

«تقتل كل من يقترب».. لعنة سيارة جيمس دين

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقي إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك