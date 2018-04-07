اليوم.. مكتبة المستقبل تناقش «المجموعة الشمسية»

تنظم مكتبة المستقبل، فى الخامسة مساء اليوم السبت، أمسية فلكية بعنوان «المجموعة الشمسية»، يتحدث فيها المهندس عصام جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك، عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.



ويتحدث عصام جودة خلال الندوة حول عدد من العناصر منها: نشأة المجموعة الشمسية وتطورها، تصنيف مكونات المجموعة الشمسية، حركة الكواكب وكيفية متابعتها ورصدها.



وقال الدكتور نبيل حلمى، سفير النوايا الحسنة، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، إن الندوة تأتى فى إطار فعاليات شهر أبريل الحالى التى تنظمها جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور فاروق الجوهرى فى كل منصاتها الثقافية والإبداعية.