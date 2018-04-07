برلماني: ننتظر رد الحكومة عن كيفية التصدي لـ«الحوت الأزرق»

أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لعبة الحوت الأزرق من اللعب الإلكترونية التي تهدد الأطفال والنشئ.



وأضاف "الورداني" - في تصريحات له- أن تلك اللعبة تستدرج الشباب من خلال العديد من المستويات والتي تصل إلى الانتحار تلبية للأوامر التي يتلقهاها الطفل أو الشاب، مناشدًا وزارة التربية والتعليم بضرورة عقد ندوات لأولياء الامور لتوعية أبنائهم من تلك الألعاب، ومراقبة أجهزة أبنائهم للتصدي لتلك الألعاب السيئة.



وأشار إلى أن حظر مثل تلك الألعاب والمواقع التي التي تبث من خلالها للحفاظ على الشباب، في ظل تزايد حالات الإنتحار في الوطن العربي بسببها.



وأوضح أن مجلس النواب، في انتظار رد الحكومة حول سبل التصدي لتلك اللعبة، للحفاظ على الشباب باعتبار المساس بهم مساس بالأمن القومي المصري.