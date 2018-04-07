ضبط عاطل سرق مهمات مصلحية بمحطة سكك حديد الجيزة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من ضبط عاطل متلبسا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد.
وضُبط بحوزة المتهم (قاعدة تثبيت قضبان بالفلنكات – 2 قطعة فرامل – 2 مسمار – كمية من الحديد الخردة ناتج تجديدات) في أثناء تواجده داخل منطقة أبورجوان – دائرة مركز البدرشين.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد بيعها لأحد تجار الخردة والتربح منها، بالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في قضية جنح مركز البدرشين.
وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة وإرساله بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة البدرشين لقيده وعرضه على النيابة.