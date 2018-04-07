ضبط عاطل سرق مهمات مصلحية بمحطة سكك حديد الجيزة

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم، يوم الجمعة، بالتعاون بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي. تضمنت الفعاليات التي شارك فيها نحو 300 طفل يتيم: ...