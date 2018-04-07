الجمارك تفرج عن 505 سيارات بـ74 مليون جنيه خلال مارس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر مارس عام 2018 عن 485 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجاري.



بلغت قيمة هذه السيارات 74 مليونا و118 ألفا و249 جنيها، كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 31 مليونا و930 ألفا و242 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 17 مليونا و865 ألفا و714 جنيها، والرسوم الأخرى المحصلة 2 مليون و980 ألفا و46 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 52 مليونا و775 ألفا و992 جنيها.



وخلال شهر مارس 2018 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 20 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 4 ملايين و117 ألفا و611 جنيها.



كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و570 ألفا و616 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 995 ألفا و963 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 ملايين و566 ألفا و579 جنيها.



وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيا خلال شهر مارس 2018 عن 505 سيارات ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 78 مليونا و235 ألفا و860 جنيها، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه السيارات 56 مليونا و342 ألفا و571 جنيها.



من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مارس الماضى 99 سيارة.