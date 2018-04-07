القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على تشكيل غرفة عمليات بمناسبة شم النسيم لمتابعة آخر استعدادات المدن والاحياء،مشددا على ضرورة رفع حالة الإستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة، وعمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق.



وأمر المحافظ، أجهزة الرقابة التموينية بالتأكد من توافر السلع الرئيسية خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة وتشكيل لجنة فورية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.



وأوضح المحافظ أنه شدد على توافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والعلاج ومستلزمات للطواريء وجميع فصائل الدم بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية ومراكز خدمات الدم والتنبيه على جميع مديري المستشفيات بالتواجد ونوابهم على مدار الساعة.





