مصرع عامل صدمته سيارة بطريق «القاهرة - السويس»

لقي عامل مصرعه، في حادث مروري على طريق "القاهرة - السويس الصحراوي"، ما أدى إلى شلل مروري وتباطؤ حركة السيارات بالطريق، وتم نقل الجثة لمستشفى بدر.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة، إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق، مفاده وقوع حادث مرورى أعلى طريق "القاهرة - السويس"، وانتقل رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم ونش مرورى لرفع حطام الحادث، وتبين أنه في أثناء عبور "حسن.ا"، 19 سنة، عامل، الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات، صدمته سيارة ملاكى ملك "محمد.ط"، نقيب شرطة، ما أسفر عن مصرعه.