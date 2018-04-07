القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 09:44 ص

بالأرقام.. أكثر 5 دول إنتاجًا للبترول فى العالم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2119880

يُعد النفط والغاز ومشتقاته من أهم الاحتياجات الضرورية فى حياة الإنسان؛ لأنه المصدر الرئيسي للطاقة، كما تُعد دول الخليج من أهم وأكبر الدول فى العالم من حيث إنتاج النفط، إذ يُقدر احتياطي النفط فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 496.5 مليار برميل فى 2017.

وننشر آخر بيانات منظمة «أوبك» للدول المصدرة للنفط من حيث أكثر الدول إنتاجًا للنفط.

السعودية: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 10.46 مليون برميل.

روسيا: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 10.368 مليون برميل.

الولايات المتحدة: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 8.880 مليون برميل.

العراق: يبلغ متوسط إنتاجه اليوميّ 4.647 مليون برميل.

الصين: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 4.022 مليون برميل.

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