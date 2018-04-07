بالأرقام.. أكثر 5 دول إنتاجًا للبترول فى العالم

يُعد النفط والغاز ومشتقاته من أهم الاحتياجات الضرورية فى حياة الإنسان؛ لأنه المصدر الرئيسي للطاقة، كما تُعد دول الخليج من أهم وأكبر الدول فى العالم من حيث إنتاج النفط، إذ يُقدر احتياطي النفط فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 496.5 مليار برميل فى 2017.



وننشر آخر بيانات منظمة «أوبك» للدول المصدرة للنفط من حيث أكثر الدول إنتاجًا للنفط.



السعودية: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 10.46 مليون برميل.



روسيا: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 10.368 مليون برميل.



الولايات المتحدة: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 8.880 مليون برميل.



العراق: يبلغ متوسط إنتاجه اليوميّ 4.647 مليون برميل.



الصين: يبلغ متوسط إنتاجها اليوميّ 4.022 مليون برميل.